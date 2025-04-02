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Озвучили причину крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области

Членов экипажа эвакуируют на аэродром базирования.

В Минобороны сообщили предварительную причину крушения самолета Ту-22М3 недалеко от села Буреть в Усольском районе Иркутской области. Стратегический ракетоносец разбился в результате технической неисправности, передает ИА IrkutskMedia.

Добавим, что авиапроисшествие случилось сегодня ночью, 2 апреля. Четыре члена экипажа катапультировались. Как доложил командир экипажа, один летчик погиб. К месту происшествия незамедлительно прибыла поисково-спасательная группа. Они эвакуируют членов экипажа на аэродром базирования.

Напомним, крушение самолета прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что на месте происшествия также работают службы МЧС.