Озвучили причину крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области

В Минобороны сообщили предварительную причину крушения самолета Ту-22М3 недалеко от села Буреть в Усольском районе Иркутской области. Стратегический ракетоносец разбился в результате технической неисправности, передает ИА IrkutskMedia.
Добавим, что авиапроисшествие случилось сегодня ночью, 2 апреля. Четыре члена экипажа катапультировались. Как доложил командир экипажа, один летчик погиб. К месту происшествия незамедлительно прибыла поисково-спасательная группа. Они эвакуируют членов экипажа на аэродром базирования.
Напомним, крушение самолета прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что на месте происшествия также работают службы МЧС.