Озвучили причину крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области

Добавим, что авиапроисшествие случилось сегодня ночью, 2 апреля. Четыре члена экипажа катапультировались. Как доложил командир экипажа, один летчик погиб. К месту происшествия незамедлительно прибыла поисково-спасательная группа. Они эвакуируют членов экипажа на аэродром базирования.