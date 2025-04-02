В районе падения самолёта Ту-22М3 в Иркутской области обесточено 210 домов

Об этом в своём Телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев. Самолет задел линию электропередач.
В настоящее время на месте работает бригада электросетевой компании. Ожидается, что электроснабжение восстановят до утра.
Как сообщалось, стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в ночь с 2 на 3 апреля недалеко от деревни Буреть. Экипаж из 4 человек катапультировался. По докладу командира, в результате приземления один лётчик погиб. По предварительным данным, причина случившегося — техническая неисправность.
В прошлом году такой же самолёт потерпел крушение в Черемховском районе 15 августа.