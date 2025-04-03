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В Волгограде машина такси вылетела на тротуар возле Ворошиловского ТЦ

2 апреля в областном центре на оживленном перекрестке произошла авария.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что в 14.32 напротив дома № 8 по улице Рабоче-Крестьянской столкнулись Daewoo и такси Renault.

Такси от удара вылетела прямо на тротуар.

Из-за ДТП движение транспорта было затруднено: водителям пришлось объезжать автомобиль, остановившийся прямо посреди дороги.

По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.