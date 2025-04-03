В Волгограде машина такси вылетела на тротуар возле Ворошиловского ТЦ

Такси от удара вылетела прямо на тротуар.
Из-за ДТП движение транспорта было затруднено: водителям пришлось объезжать автомобиль, остановившийся прямо посреди дороги.
По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.
2 апреля в областном центре на оживленном перекрестке произошла авария.
Такси от удара вылетела прямо на тротуар.
Из-за ДТП движение транспорта было затруднено: водителям пришлось объезжать автомобиль, остановившийся прямо посреди дороги.
По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.