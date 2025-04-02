В Иркутской области из-за падения Ту-22М3 без электричества остались 210 домов

«Самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и 3 социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — сообщил глава области.
По информации ЕДДС района, речь идет об отключениях в деревне Буреть и поселке Новомальтинск.
Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.