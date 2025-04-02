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Первого вице-мэра Орла оставили под домашним арестом

ОРЕЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова на продление домашнего ареста по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Орловской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Орловский областной суд в апелляции рассмотрел меру пресечения в отношении Ничипорова и оставил без изменения постановление Советского районного суда, которым ему продлена мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказала собеседница агентства.

Ничипоров останется под домашним арестом до 25 мая.

Органы предварительного следствия обвинили Ничипорова по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Ничипоров встречался с индивидуальными предпринимателями и ставил им условия, при которых они могли «беспрепятственно вести бизнес, связанный с транспортным обслуживанием населения». В частности, бизнесмены были обязаны передавать обвиняемому деньги или оказывать различные услуги, а взамен получали покровительство и преимущество при проводимых конкурсных процедурах и аукционах.

Следствие считает, что в рамках обозначенной договоренности один из предпринимателей в качестве очередных условий беспрепятственного ведения бизнеса предоставил Ничипорову наличные на ремонт в служебных кабинетах администрации, приобрел для нужд администрации компьютерную технику, а также оплатил установку остановочного павильона на территории Орла.