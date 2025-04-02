Первого вице-мэра Орла оставили под домашним арестом

Органы предварительного следствия обвинили Ничипорова по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Ничипоров встречался с индивидуальными предпринимателями и ставил им условия, при которых они могли «беспрепятственно вести бизнес, связанный с транспортным обслуживанием населения». В частности, бизнесмены были обязаны передавать обвиняемому деньги или оказывать различные услуги, а взамен получали покровительство и преимущество при проводимых конкурсных процедурах и аукционах.