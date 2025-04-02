В Петербурге мужчина ранил двух человек из пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета и ранил двух человек неподалеку от торгово-развлекательного комплекса в пригороде Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.