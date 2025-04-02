В Петербурге мужчина ранил двух человек из пистолета

«2 апреля около 19:00 в городе Колпино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, открывшего стрельбу из пистолета неподалеку от торгово-развлекательного комплекса на Пролетарской улице и ранившего двоих мужчин. У задержанного был изъят пистолет, предположительно, травматический», — говорится в сообщении.
Уточняется, что один из пострадавших скрылся с места происшествия, второй получил ранение в область живота. Сотрудники Росгвардии вызвали медиков, а до их приезда сами оказали доврачебную помощь.
Изъятое оружие оказалось незарегистрированным, оно направлено на экспертизу.