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В Петербурге мужчина ранил двух человек из пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета и ранил двух человек неподалеку от торгово-развлекательного комплекса в пригороде Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Источник: Агентство «Москва»

«2 апреля около 19:00 в городе Колпино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, открывшего стрельбу из пистолета неподалеку от торгово-развлекательного комплекса на Пролетарской улице и ранившего двоих мужчин. У задержанного был изъят пистолет, предположительно, травматический», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пострадавших скрылся с места происшествия, второй получил ранение в область живота. Сотрудники Росгвардии вызвали медиков, а до их приезда сами оказали доврачебную помощь.

Изъятое оружие оказалось незарегистрированным, оно направлено на экспертизу.