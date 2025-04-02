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Чужой автомобиль угнал житель подмосковного Долгопрудного

Чужой автомобиль угнал житель подмосковного Долгопрудного, увидевший в припаркованной машине ключи зажигания. Он сумел найти себе красивое оправдание: сделал он это не из злодейских побуждений, а для того, чтобы хозяин впредь не оставлял автомобиль открытым.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Как выяснил «МК», нетривиальный случай произошел на улице Набережная. Курьер припарковался во дворе и помчался доставлять срочный заказ. Он включил «аварийку» и не стал глушить двигатель, не подозревая, что за считанные минуты его отсутствия кто-то позарится на старенькую «Дэу Нексия». Но 40-летний местный житель, оказавшийся рядом, решил преподать сотруднику доставки урок бдительности. Мужчина сел в чужой автомобиль и уехал в соседний двор. Далее, по его словам, он выключил зажигание и начал звонить хозяину, чтобы вернуть ключи. Но было поздно: правоохранителям уже поступил сигнал об угоне. Злодея доставили в отделение, где возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемый — уроженец Казахстана. Долгое время он проживал в Орле, где был судим за пьяное вождение. У него есть жена и двое детей, а трудится мужчина сборщиком мебели. С курьером он помирился, и тот простил озорную выходку.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.