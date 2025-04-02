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Мужчину задержали после карманной кражи на парковке ТЦ на юге Москвы

Полицейские задержали ранее судимого 37-летнего подозреваемого в хищении 265 тыс. руб. у мужчины на парковке торгового центра в столичном районе Братеево. Об этом Агентство городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Потерпевший с приятелями находился на парковке торгового центра, расположенного около МКАД, когда к нему подъехал автомобиль, из которого вышел пассажир. Во время беседы и демонстрации приемов борьбы злоумышленник незаметно вытащил из кармана брюк мужчины 265 тыс. руб., после чего сел в машину и уехал. Обнаружив пропажу, гражданин обратился за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Балаклавском проспекте задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину. Похищенные деньги он потратил на свои нужды», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.