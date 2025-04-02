Мужчину задержали после карманной кражи на парковке ТЦ на юге Москвы

«Потерпевший с приятелями находился на парковке торгового центра, расположенного около МКАД, когда к нему подъехал автомобиль, из которого вышел пассажир. Во время беседы и демонстрации приемов борьбы злоумышленник незаметно вытащил из кармана брюк мужчины 265 тыс. руб., после чего сел в машину и уехал. Обнаружив пропажу, гражданин обратился за помощью в полицию. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Балаклавском проспекте задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину. Похищенные деньги он потратил на свои нужды», — рассказали в пресс-службе.