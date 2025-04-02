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Под Батайском потушили ландшафтный пожар

Пожар в районе СНТ «Гидромеханизатор» полностью ликвидирован.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полностью потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону. ЧП произошло днем 2 апреля в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Гидромеханизатор» под Батайском.

В 19:39 пожарным удалось потушить огонь, распространившийся на площади 500 квадратных метров.

Сейчас продолжаются работы по тушению сухой растительности в окрестностях поселка «Солнечный». Поселок защищен каналом, и возгорание камыша происходит за его пределами. Подчеркивается отсутствие угрозы для жителей и их домов. В ликвидации возгорания задействовано 68 специалистов и 23 единицы техники.