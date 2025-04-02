Под Батайском потушили ландшафтный пожар

Сейчас продолжаются работы по тушению сухой растительности в окрестностях поселка «Солнечный». Поселок защищен каналом, и возгорание камыша происходит за его пределами. Подчеркивается отсутствие угрозы для жителей и их домов. В ликвидации возгорания задействовано 68 специалистов и 23 единицы техники.