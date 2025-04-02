В Москве россиянина арестовали по делу о госизмене

«Лысенко О. В., ст. 275 УК РФ (государственная измена), удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Там также указано, что Лысенко или его защита пока не обжаловали решение об аресте.
В районном суде ТАСС не уточнили детали уголовного дела в отношении мужчины в связи с наличием в нем материалов, которые содержат секретную информацию. Санкция вменяемой Лысенко статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.