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В Свердловской области на шахте «Ново-Кальинской» обрушилась горная порода

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Обрушение горной породы произошло на шахте «Ново-Кальинской» в Свердловской области, в результате один человек оказался под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«На шахте в Свердловской области произошло обрушение горной породы. Происшествие произошло на шахте “Ново-Кальинская” в Североуральске на отметке 1 010 м. Предварительно, на аварийном участке находилось семь человек, один из которых в результате происшествия оказался под завалом», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, горноспасатели ведут работы по спасению пострадавшего рабочего. Проводится эвакуация работников шахты. К спасательным работам привлечены 22 человека и 5 единиц спецтехники.