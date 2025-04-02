В Свердловской области на шахте «Ново-Кальинской» обрушилась горная порода

«На шахте в Свердловской области произошло обрушение горной породы. Происшествие произошло на шахте “Ново-Кальинская” в Североуральске на отметке 1 010 м. Предварительно, на аварийном участке находилось семь человек, один из которых в результате происшествия оказался под завалом», — говорится в сообщении.