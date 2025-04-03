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В Гусевской районной больнице произошел пожар в хирургическом отделении

Сегодня в здании Гусевской районной больницы случилось возгорание. Огонь вспыхнул в комнате отдыха персонала хирургического отделения, где начали гореть медицинские журналы и обстановка.

Источник: МЧС РФ

Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Сигнал о возгорании был своевременно обнаружен, что позволило избежать жертв. Персонал больницы оперативно эвакуировал 25 человек из здания.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В тушении участвовали 8 специалистов МЧС, которые работали с помощью двух автоцистерн. Благодаря их усилиям пожар был быстро ликвидирован.

В настоящее время специалисты пожарного надзора проводят доследственную проверку, чтобы установить причины возгорания медицинской документации, сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.