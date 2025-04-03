В Гусевской районной больнице произошел пожар в хирургическом отделении

Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Сигнал о возгорании был своевременно обнаружен, что позволило избежать жертв. Персонал больницы оперативно эвакуировал 25 человек из здания.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В тушении участвовали 8 специалистов МЧС, которые работали с помощью двух автоцистерн. Благодаря их усилиям пожар был быстро ликвидирован.
В настоящее время специалисты пожарного надзора проводят доследственную проверку, чтобы установить причины возгорания медицинской документации, сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.