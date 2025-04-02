Жительница Москвы лишилась двух квартир и более 40 млн рублей из-за мошенников

С аферистами женщина общалась с начала февраля. С москвичкой связался неизвестный, представился экс-коллегой и рассказал об обысках на работе. После этого «сотрудник ФСБ» сообщил о том, что пострадавшая якобы переводила деньги ВСУ и теперь может стать фигуранткой дела.