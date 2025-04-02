Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года

Свердловчанина, который прикурил сигарету от Вечного огня, отправили в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Reuters

Инцидент произошел летом прошлого года в Ревде. 30 июля местный житель, уже девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности, с голым торсом залез на установленный в парке Победы памятник, поднес сигарету к пламени мемориального комплекса и поджег ее. Было установлено, что преступление мужчина совершил, находясь под административным надзором, требования которого неоднократно нарушал.

Ревдинца задержали и судили за реабилитацию нацизма и уклонение от административного наказания. В итоге Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лишили права публиковать что-либо в интернете на два года.