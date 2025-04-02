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МЧС: обрушение произошло в шахте «Ново-Кальинская “в Свердловской области

МЧС проводит спасательные работы и эвакуацию горняков после обрушения пород в шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В шахте «Ново-Кальинская‎» в Свердловской области произошло обрушение горных пород вечером в среду, 2 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На шахте “Ново-Калинская” в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров‎», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают представители МЧС, в настоящий момент проходит эвакуация работников предприятия. Также сотрудники ведомства проводят мероприятия по спасению горняка, который оказался под завалами в результате инцидента. На месте работают 22 представителя МЧС и пять единиц специальной техники.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате обрушения горной породы на руднике «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае.