МЧС: обрушение произошло в шахте «Ново-Кальинская “в Свердловской области

Как отмечают представители МЧС, в настоящий момент проходит эвакуация работников предприятия. Также сотрудники ведомства проводят мероприятия по спасению горняка, который оказался под завалами в результате инцидента. На месте работают 22 представителя МЧС и пять единиц специальной техники.