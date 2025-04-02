МЧС: обрушение произошло в шахте «Ново-Кальинская “в Свердловской области

В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение горных пород вечером в среду, 2 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«На шахте “Ново-Калинская” в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1 010 метров», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечают представители МЧС, в настоящий момент проходит эвакуация работников предприятия. Также сотрудники ведомства проводят мероприятия по спасению горняка, который оказался под завалами в результате инцидента. На месте работают 22 представителя МЧС и пять единиц специальной техники.
Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате обрушения горной породы на руднике «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае.