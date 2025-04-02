Суд в Москве запретил сайт, предлагающий нелегальную доставку оружия

«Признать информацию, размещенную в интернете (далее идет ссылка на сайт — прим. ТАСС), запрещенной к распространению на российской территории. Копию настоящего решения направить в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказано в решении суда.
Там отмечается, что прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором осуществлялась нелегальная торговля оружием. Всем желающим предлагалось приобрести боевое ручное стрелковое оружие, а также охотничье оружие без предоставления соответствующих документов с доставкой на любой адрес, а также на территорию других стран.
Прокуратура направила в суд административный иск с требованием заблокировать этот интернет-ресурс, в суде с доводами надзорного ведомства согласились. Сайт на российской территории уже не открывается.