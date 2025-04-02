Суд в Москве запретил сайт, предлагающий нелегальную доставку оружия

Там отмечается, что прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила сайт, на котором осуществлялась нелегальная торговля оружием. Всем желающим предлагалось приобрести боевое ручное стрелковое оружие, а также охотничье оружие без предоставления соответствующих документов с доставкой на любой адрес, а также на территорию других стран.