В Lamborghini Егора Крида влетел таксист под веществами

«Видимо, таксист был под чем-то, как сказали пассажиры, которые были внутри салона в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу. Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог. Ну сотрудники его забрали, дальше видно будет», — написал певец в своем telegram-канале.