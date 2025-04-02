Пассажира, летевшего из Сургута в Махачкалу, сняли с рейса за хамство

Незапланированная трата взбесила его, и когда сотрудница компании уточнила, куда наклеить багажную бирку, мужчина отреагировал агрессивно и заявил ей: «Наклей себе на лоб». Кроме того, он якобы назвал девушку «овцой», кричал и возмущался.