В Таганроге после атаки БПЛА повреждено 228 оконных проемов

Сразу после инцидента был введен режим чрезвычайной ситуации. С утра начала работу муниципальная комиссия, занимающаяся поддержкой пострадавших. Проведено обследование 23 квартир и четырех частных домов, поступили обращения о материальной помощи, и все выплаты в соответствии с законом уже направлены пострадавшим.