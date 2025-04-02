В Таганроге после атаки БПЛА повреждено 228 оконных проемов

В ночь на 2 апреля удары вражеских беспилотников пришлись по Таганрогу.
В результате повреждены 228 окон в нескольких многоквартирных домах и частных строениях, а также три автомобиля. Жертв нет, однако два человека получили ранения. Им оказывается необходимая помощь.
Сразу после инцидента был введен режим чрезвычайной ситуации. С утра начала работу муниципальная комиссия, занимающаяся поддержкой пострадавших. Проведено обследование 23 квартир и четырех частных домов, поступили обращения о материальной помощи, и все выплаты в соответствии с законом уже направлены пострадавшим.
Власти обещают в кратчайшие сроки восстановить нормальные условия жизни. В рамках замены окон будет организовано подключение местных электроприборов. Также выражена благодарность бизнесу за оказанную поддержку.
Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, регион получит всю необходимую помощь, а завершить восстановительные работы планируется в течение двух недель.
Ранее жительница Шебекина Людмила Ивановна рассказала, что украинские военные без разбора бьют по домам, легковым машинам и предприятиям в белгородском приграничье, из-за налета БПЛА происходит много аварий, в том числе со смертельным исходом.