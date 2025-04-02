США впервые проигнорируют важнейший для Киева саммит

Ранее в Брюсселе Хегсет отчитал европейских чиновников, призвав их взять под контроль свою собственную оборону, а не полагаться на 75-летнюю роль Америки в защите континента. На встрече в ЕС глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп «не позволит превратить Дядю Сэма в дядюшку-сосунка», пишет «Национальная служба новостей».