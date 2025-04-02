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Егор Крид рассказал, что в его Lamborghini Urus врезался таксист

Артист сообщил, что инцидент случился в Москве.
Источник: Аргументы и факты

Актёр и певец Егор Крид рассказал, что его автомобиль попал в ДТП, по его словам, в Lamborghini Urus врезалось такси.

Артист сообщил, что инцидент случился в Москве. Он уточнил, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

«Со мной всё ок. Спасибо. Не переживайте! Меня даже не было в машине, когда это случилось. И таксист тоже платить лично ничего не будет, это сторона страховых компаний, его компании и так далее», — написал Крид в Telegram.

Он поделился, что ему жалко свою машину.

«Ламбу жалко и чинить долго, но самое главное в этой ситуации, что никто не пострадал. Все остальное — мелочи жизни», — говорится в публикации.

Ранее Егор Крид объяснил, что ему «разбили» лицо для съёмок фильма «Вниз».