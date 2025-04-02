В США задумались о будущем после попытки Трампа критиковать Путина

Трамп жестко высказался о Путине, и теперь Штаты намерены смягчить ситуацию.
Соединенные Штаты намерены снизить уровень напряженности в отношениях с Россией после заявлений президента Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
«По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным», — говорится в материале. На встрече Уиткоффа и Дмитриева ожидается обсуждение нормализации двусторонних отношений после последних острых высказываний.
Ранее Трамп заявлял, что «разочарован» в президенте РФ Владимире Путине и разозлился на него из-за его высказываний о руководстве Украины. Глава Белого дома пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России.