В США задумались о будущем после попытки Трампа критиковать Путина

«По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным», — говорится в материале. На встрече Уиткоффа и Дмитриева ожидается обсуждение нормализации двусторонних отношений после последних острых высказываний.