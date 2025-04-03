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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в 169 км к северо-западу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 48 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.