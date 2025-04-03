Кобзев: 210 домов обесточены после падения Ту-22М3 в Иркутской области

В Иркутской области после падения самолета без света остались 210 жилых домов в нескольких населенных пунктах. Об этом информировал губернатор Игорь Кобзев.
«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам губернатора, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена в Новомальтинске и Среднем, а к утру напряжение восстановят и в населенном пункте Буреть.
Накануне в пресс-службе российского Минобороны сообщили, что в Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВКС России Ту-22М3. Ракетоносец упал в безлюдной местности. Несмотря на то, что экипаж успел катапультироваться, один из лётчиков погиб. По предварительным данным, причиной крушения стратегического бомбардировщика стала техническая неисправность.
Также сообщалось, что жилые дома во время крушения самолета Ту-22МЗ не пострадали. Это произошло благодаря тому, что пилот увел воздушную машину от населенных пунктов, тем самым сохранив человеческие жизни.