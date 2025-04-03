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Столовая загорелась в Алматы

В Алматы в Медеуском районе пожар вспыхнул в одноэтажной столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: pixabay.com

Загорелась кровля здания. Посетителей в помещении не было. Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет.

Спасателям удалось не допустить распространение огня на рядом стоящий частный дом.