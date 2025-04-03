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В Приморье полиция задержала подозреваемых в краже сейфа с 4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали трех человек, подозреваемых в краже в Уссурийске металлического сейфа, в котором находились денежные средства на сумму свыше 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД РФ по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение индивидуального предпринимателя о краже металлического сейфа, в котором находились денежные средства (свыше 4 миллионов рублей). В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники краевого и городского подразделений уголовного розыска установили личность подозреваемых. Полицейскими задержаны трое граждан одной из республик Средней Азии в возрасте 21 года и 18 лет. Операция по задержанию одного из подозреваемых развернулась прямо в аэропорту при его попытке покинуть страну», — говорится в сообщении.

При личном досмотре и обыске полицейские обнаружили у задержанных около 1,5 млн рублей. Полицейские также установили местонахождение похищенного сейфа. После вскрытия злоумышленники избавились от него, выбросив в мусорный бак.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).