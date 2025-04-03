На Чукотке завели дело по факту хищения свыше 3 млн рублей у участника СВО

По предварительным данным, неустановленное лицо, имея доступ к личному кабинету «Сбербанк онлайн», принадлежавшему потерпевшему, похитило денежные средства в размере свыше трех миллионов рублей. Потерпевший является участником спецоперации, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением.