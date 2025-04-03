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На Чукотке завели дело по факту хищения свыше 3 млн рублей у участника СВО

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Чукотке по факту хищения у ветерана специальной военной операции денежных средств в особо крупном размере — свыше трех миллионов рублей. Неизвестное лицо получило доступ к банковскому счету мужчины, сообщает окружная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, неустановленное лицо, имея доступ к личному кабинету «Сбербанк онлайн», принадлежавшему потерпевшему, похитило денежные средства в размере свыше трех миллионов рублей. Потерпевший является участником спецоперации, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Установление всех обстоятельств совершенного преступления и ход расследования находятся на контроле Анадырской межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.