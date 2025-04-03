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В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3: вот в чем дело

В Минобороны назвали техническую неисправность причиной крушения Ту-22М3.

Источник: Комсомольская правда

Причиной крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области, которое произошло в ночь на 2 апреля, могла стать техническая неисправность. Такую версию озвучили в Минобороны России.

«По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — сказано в релизе ведомства.

Напомним, в Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВКС России Ту-22М3. Ракетоносец упал в безлюдной местности. Несмотря на то, что экипаж успел катапультироваться, один из лётчиков погиб.

Также сообщалось, что жилые дома во время крушения самолета Ту-22МЗ не пострадали. Это произошло благодаря тому, что пилот увел воздушную машину от населенных пунктов, тем самым сохранив человеческие жизни.

Позднее губернатор Кобзев сообщил, что 210 домов обесточены в трех населенных пунктах после падения Ту-22М3 в Иркутской области, при этом полностью восстановить электроснабжение предполагается утром 3 апреля.