В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

«3 апреля 2025 года в 05:13 (время местное) полностью восстановлено движение поездов на станции Зеледеево Красноярской железной дороги, ранее ограниченное в результате схода вагонов грузового поезда. В настоящее время движение поездов по станции Зеледеево осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Сход девяти вагонов на станции Зеледеево произошел 2 апреля. В результате инцидента никто не пострадал, экологической угрозы не было. Проезд поездов осуществлялся по соседнему пути. В связи с происшествием с отклонением от графика проследовал пассажирский поезд № 70 Москва — Чита. Маршруты двух электропоездов были сокращены.
В работах по устранению последствий аварии были задействованы более 100 железнодорожников, 2 восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники. Причины произошедшего выясняются.