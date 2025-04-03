В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

Сход девяти вагонов на станции Зеледеево произошел 2 апреля. В результате инцидента никто не пострадал, экологической угрозы не было. Проезд поездов осуществлялся по соседнему пути. В связи с происшествием с отклонением от графика проследовал пассажирский поезд № 70 Москва — Чита. Маршруты двух электропоездов были сокращены.