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В Алматинской области расследуют жестокое убийство бизнесмена

В Алматинской области расследуют жестокое убийство предпринимателя. Мужчине проломили голову, вывезли тело за город, а затем сожгли вместе с автомобилем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Источник: Tengrinews

Чудовищное преступление произошло в минувшее воскресенье. Погибшим оказался 43-летний бизнесмен, работавший в сфере грузоперевозок. Его сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы. Это практически безлюдное место в горах. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть путь по бездорожью. Сейчас о случившемся напоминают обгоревшие шины, диски, лом и перчатки.

Полиция уже задержала подозреваемого. Это 43-летний бизнес-партнер погибшего. Предположительно, компаньоны не поделили деньги. Убитый отказался делить доход поровну. Это и могло стать мотивом жестокой расправы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления.

сообщила официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Родственники убитого категорически отказались комментировать случившееся.