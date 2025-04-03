В Алматинской области расследуют жестокое убийство бизнесмена

Чудовищное преступление произошло в минувшее воскресенье. Погибшим оказался 43-летний бизнесмен, работавший в сфере грузоперевозок. Его сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы. Это практически безлюдное место в горах. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть путь по бездорожью. Сейчас о случившемся напоминают обгоревшие шины, диски, лом и перчатки.