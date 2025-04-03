В Алматинской области расследуют жестокое убийство бизнесмена

Чудовищное преступление произошло в минувшее воскресенье. Погибшим оказался 43-летний бизнесмен, работавший в сфере грузоперевозок. Его сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы. Это практически безлюдное место в горах. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть путь по бездорожью. Сейчас о случившемся напоминают обгоревшие шины, диски, лом и перчатки.
Полиция уже задержала подозреваемого. Это 43-летний бизнес-партнер погибшего. Предположительно, компаньоны не поделили деньги. Убитый отказался делить доход поровну. Это и могло стать мотивом жестокой расправы.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления.
Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Родственники убитого категорически отказались комментировать случившееся.