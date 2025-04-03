«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — сказал Полянский. Его слова прозвучали на заседании, трансляцию которого вело постпредство РФ при ООН в telegram-канале. Он отметил, что необходимость быстро отступать под напором российских войск вынудила ВСУ оставить нескрытыми улики своих преступлений.