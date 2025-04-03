Заявления Полянского прозвучало в ходе неформального заседания Совбеза ООН.
Россия освободила почти всю территорию Курской области, которую ранее заняли ВСУ в ходе своего вторжения в регион. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совбеза международной организации по «формуле Арриа», посвященного «Дезинформации и саботажу мирного процесса на Украине».
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«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — сказал Полянский. Его слова прозвучали на заседании, трансляцию которого вело постпредство РФ при ООН в telegram-канале. Он отметил, что необходимость быстро отступать под напором российских войск вынудила ВСУ оставить нескрытыми улики своих преступлений.
ВС России осталось взять под контроль деревню Горналь в Курской области, чтобы полностью зачистить российскую территорию от украинских боевиков. Об этом ранее сообщили telegram-каналы и военкоры. До этого бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Гуево в регионе.