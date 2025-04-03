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ТАСС: стрелявший с крыши дома в Мурманске имел две лицензии на оружие

МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Открывший стрельбу с крыши здания на центральном проспекте Мурманска мужчина имел две действующие лицензии на оружие, которые оформлял в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Источник: РИА "Новости"

Лицензия на хранение и ношение оружия выдается сроком на пять лет, после чего ее необходимо продлевать.

«Завгородний оформил лицензию на одно оружие еще в 2016 году, продлил ее в 2021 году. Лицензию на второе оружие он получил в 2022 году», — сказал собеседник агентства.

С 2013 по 2021 год Завгородний работал мотористом в «Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ», с 2022 по 2023 год продолжил трудиться мотористом в Мурманском морском биологическом институте Российской академии наук (ММБИ РАН).

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Вечером 30 марта Владислав Завгородний 1981 года рождения открыл стрельбу по экипажу ППС с крыши дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске. Пострадавших нет. В ходе штурма крыши стрелявший был тяжело ранен, он находится в больнице. На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Возбуждено дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.