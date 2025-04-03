ТАСС: стрелявший с крыши дома в Мурманске имел две лицензии на оружие

Лицензия на хранение и ношение оружия выдается сроком на пять лет, после чего ее необходимо продлевать.
«Завгородний оформил лицензию на одно оружие еще в 2016 году, продлил ее в 2021 году. Лицензию на второе оружие он получил в 2022 году», — сказал собеседник агентства.
С 2013 по 2021 год Завгородний работал мотористом в «Северном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ», с 2022 по 2023 год продолжил трудиться мотористом в Мурманском морском биологическом институте Российской академии наук (ММБИ РАН).
Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.
Вечером 30 марта Владислав Завгородний 1981 года рождения открыл стрельбу по экипажу ППС с крыши дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске. Пострадавших нет. В ходе штурма крыши стрелявший был тяжело ранен, он находится в больнице. На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Возбуждено дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.