ТАСС: стрелявший с крыши дома в Мурманске имел две лицензии на оружие

Вечером 30 марта Владислав Завгородний 1981 года рождения открыл стрельбу по экипажу ППС с крыши дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске. Пострадавших нет. В ходе штурма крыши стрелявший был тяжело ранен, он находится в больнице. На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Возбуждено дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.