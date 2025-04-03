В Хабаровске горел автосервис, пострадал сотрудник

В Хабаровске произошёл пожар на территории автосервиса, в котором пострадал один из работников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание началось около 6 утра в кирпичном здании на улице Локомотивной и охватило 300 квадратных метров. На борьбу с пламенем ушло почти два часа. В тушении было задействовано 28 человек и 7 единиц техники.
По данным спасательного ведомства, пламя повредило два автомобиля внутри сервиса. Кроме того, один из сотрудников отравился дымом и был госпитализирован. Его состояние уточняется.
Дознаватели МЧС выясняют причины возгорания, начата проверка.