Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске горел автосервис, пострадал сотрудник

На борьбу с пламенем ушло почти два часа.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске произошёл пожар на территории автосервиса, в котором пострадал один из работников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось около 6 утра в кирпичном здании на улице Локомотивной и охватило 300 квадратных метров. На борьбу с пламенем ушло почти два часа. В тушении было задействовано 28 человек и 7 единиц техники.

По данным спасательного ведомства, пламя повредило два автомобиля внутри сервиса. Кроме того, один из сотрудников отравился дымом и был госпитализирован. Его состояние уточняется.

Дознаватели МЧС выясняют причины возгорания, начата проверка.