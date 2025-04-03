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Индию уличили в поставках минометных снарядов для ВСУ

Индия поставляет оружие и боеприпасы Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».

Мины, которые отправляют на Украину, были произведены в Индии в 2024 году.

Индия поставляет оружие и боеприпасы Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».

«Индия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — указано в посте telegram-канала. В нем также опубликованы фото с описанием индийских мин 2024 года выпуска к 120-мм минометам. Ранее Германия призывала Индию ввести войска на Украину.

На Украине заканчиваются запасы американских ракет ATACMS. Они были переданы администрацией предыдущего американского лидера Джо Байдена. Из-за проблем с производством США больше не смогут предоставить их Киеву.