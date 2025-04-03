Индию уличили в поставках минометных снарядов для ВСУ

«Индия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — указано в посте telegram-канала. В нем также опубликованы фото с описанием индийских мин 2024 года выпуска к 120-мм минометам. Ранее Германия призывала Индию ввести войска на Украину.