Мины, которые отправляют на Украину, были произведены в Индии в 2024 году.
Индия поставляет оружие и боеприпасы Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».
«Индия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — указано в посте telegram-канала. В нем также опубликованы фото с описанием индийских мин 2024 года выпуска к 120-мм минометам. Ранее Германия призывала Индию ввести войска на Украину.
На Украине заканчиваются запасы американских ракет ATACMS. Они были переданы администрацией предыдущего американского лидера Джо Байдена. Из-за проблем с производством США больше не смогут предоставить их Киеву.