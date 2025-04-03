Жителя Находки заживо погребло под руинами старого дома: торопился снести из-за скандальной соседки

Мужчина приобрел участок с ветхим домом два года назад, здание находилось в аварийном состоянии и требовало сноса. Хозяин не спешил с демонтажем, однако соседка начала активно жаловаться — утверждала, что по ночам в доме якобы собираются шумные компании.
Как сообщили родственники пострадавшего порталу «Новости VL.ru», мужчина ждал зарплату, чтобы нанять спецтехнику для разбора здания, но под давлением соседки решил действовать самостоятельно. Во время ручного демонтажа его накрыло обрушившимися конструкциями.
Та самая соседка, которая требовала ускорить снос, и вызвала спасателей. Те освободили мужчину из-под завалов за 22 минуты и передали медикам. Сейчас его состояние стабилизировано.
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