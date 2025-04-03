Жителя Находки заживо погребло под руинами старого дома: торопился снести из-за скандальной соседки

Мужчина приобрел участок с ветхим домом два года назад, здание находилось в аварийном состоянии и требовало сноса. Хозяин не спешил с демонтажем, однако соседка начала активно жаловаться — утверждала, что по ночам в доме якобы собираются шумные компании.