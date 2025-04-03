В Хабаровском крае погибла женщина при пожаре, возникшем от церковной свечи

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в пожарную охрану о возгорании в двухэтажном жилом доме в поселке Березовый сообщили в ночь на четверг. Огонь удалось потушить, но 83-летняя хозяйка квартиры погибла. При осмотре жилища обнаружили следы от горящей церковной свечи — она стояла на столе без подсвечника.