В Хабаровском крае погибла женщина при пожаре, возникшем от церковной свечи

В поселке Березовый Хабаровского края при пожаре в жилом доме погибла пенсионерка. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала зажженная церковная свечка, поставленная перед иконами.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в пожарную охрану о возгорании в двухэтажном жилом доме в поселке Березовый сообщили в ночь на четверг. Огонь удалось потушить, но 83-летняя хозяйка квартиры погибла. При осмотре жилища обнаружили следы от горящей церковной свечи — она стояла на столе без подсвечника.
Вероятно, она упала на вещи, от чего начался пожар. У пенсионерки не было установлено автономного пожарного извещателя, который мог бы предупредить ее об опасности.