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Директор предприятия из Хабаровского края похитил больше 22 миллионов рублей

Он обогатился за счет фальшивых поставок дров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершилось дело о крупном мошенничестве. Директор местного муниципального предприятия обманул администрацию района и похитил больше 22 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 2019 по 2021 год мужчина представил в администрацию документы о том, что местная фирма поставила дрова для котельных. Однако на самом деле фирмы не существовало. Директор сам создал компанию, через которую якобы поставлял топливо, и сам же управлял ею.

«Вместо того чтобы закупать дрова в нужном количестве, он приобрел их у частных лиц и поставил в меньших объемах, чем обещал. Деньги, выделенные для закупки топлива, он присвоил себе», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи из УФСБ помогли собрать доказательства, и суд признал его виновным. Мужчине назначили семь лет колонии, администрация района получит компенсацию ущерба.