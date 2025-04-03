В Приморье неизвестные осквернили могилы участников СВО

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что надмогильные сооружения повреждены умышленно. По данному факту дознавателем ОМВД России по Хорольскому округу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (повреждение или осквернение мест захоронения усопших). Назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в ведомстве.
Глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин также выехал на место происшествия. Он подтвердил факт осквернения могил. По его словам, несколько памятников повалены, разбиты портреты.
«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Это событие вызывает глубокую печаль и гнев, поскольку оно затрагивает святые для каждого из нас места памяти. Памятники завалены не только участников СВО, но и гражданских», — отметил Губайдуллин.