В Приморье неизвестные осквернили могилы участников СВО

«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Это событие вызывает глубокую печаль и гнев, поскольку оно затрагивает святые для каждого из нас места памяти. Памятники завалены не только участников СВО, но и гражданских», — отметил Губайдуллин.