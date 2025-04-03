ВСУ применили в Сумской области новое оружие

Также в декабре 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале серийного производства ракеты-дрона «Паляниця». Кроме того, в публикации журнала The Economist говорится о разработке украинской ракеты «Трембита», целью которой является достижение Москвы, сообщает Pravda.Ru.