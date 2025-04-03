ВСУ применили в Сумской области новое оружие

ВСУ впервые применили в боевых условиях боеприпасы HF-1.
Украинские военные впервые применили немецкие барражирующие боеприпасы HF-1. Это произошло в Сумской области.
«ВСУ впервые применили в приграничной с РФ Сумской области немецкие барражирующие боеприпасы HF-1», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». 15 марта украинский лидер Владимир Зеленский отметил успешные испытания ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета в одну тысячу километров, передает «Ридус».
Также в декабре 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале серийного производства ракеты-дрона «Паляниця». Кроме того, в публикации журнала The Economist говорится о разработке украинской ракеты «Трембита», целью которой является достижение Москвы, сообщает Pravda.Ru.