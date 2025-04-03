Последние новости о крушении Ту-22М3 в Иркутской области: что рассказал губернатор

Напомним, ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Иркутской области, выполняя плановый полет, потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж, в который входило четыре человека катапультировался. Однако в результате приземления один летчик погиб.