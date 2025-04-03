Последние новости о крушении Ту-22М3 в Иркутской области: что рассказал губернатор

После крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов нет. С экипажем самолета работают медики. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Боханского района. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет… На месте работают службы МЧС», — написал губернатор.
Кроме того, Игорь Кобзев отметил, что на месте ЧП работают спасатели. Они эвакуировали членов экипажа, в настоящее время летчики находятся под наблюдением врачей.
Напомним, ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Иркутской области, выполняя плановый полет, потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж, в который входило четыре человека катапультировался. Однако в результате приземления один летчик погиб.
Позже в Министерстве обороны России сообщили, что предварительной причиной крушения ракетоносца-бомбардировщика недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района Иркутской области стала техническая неисправность.
Кроме того, власти области проинформировали, что после падения Ту-22М3 оказались обесточенными 210 домов в трех населенных пунктах. Полностью восстановить электроснабжение предполагается утром 3 апреля.
Также стало известно, что человеческих жертв и разрушений гражданских объектов удалось избежать благодаря пилоту ракетоносца. Он увел воздушную машину от населенных пунктов.
Напомним, в феврале 2023 года в Белгородской области упал самолет Министерства обороны России Су-24. Пилоту тогда удалось катапультироваться.
А ранее сообщалось о крушении самолета Су-34. Воздушное судно потерпело крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО в районе города Ейск.
В августе 2021 года единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В потерпел крушение в Московской области. После падения борт сгорел полностью, на борту самолета было четыре члена экипажа.