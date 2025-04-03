Более 100 г наркотиков изъяли полицейские у двоих юношей на юге Москвы

«В результате проведенных мероприятий полицейскими в Сумском проезде был задержан 17-летний житель Тверской области. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято шесть свертков с неизвестным веществом. Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве, изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона — массой более 3 г. Также полицейскими был задержан знакомый несовершеннолетнего — 20-летний житель Тверской области, у которого был обнаружен и изъят сверток с аналогичным наркотиком массой более 100 г», — говорится в сообщении.
Было установлено, что злоумышленники приобрели наркотическое средство для дальнейшей перепродажи и успели расфасовать его в несколько свертков для размещения в тайниках-закладках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.