Более 100 г наркотиков изъяли полицейские у двоих юношей на юге Москвы

«В результате проведенных мероприятий полицейскими в Сумском проезде был задержан 17-летний житель Тверской области. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято шесть свертков с неизвестным веществом. Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве, изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона — массой более 3 г. Также полицейскими был задержан знакомый несовершеннолетнего — 20-летний житель Тверской области, у которого был обнаружен и изъят сверток с аналогичным наркотиком массой более 100 г», — говорится в сообщении.