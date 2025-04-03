Пенсионерка погибла в пожаре из-за зажженной свечи перед иконами

Свеча упала на вещи и вызвала пожар, заявили в МЧС.
В поселке Березовый Хабаровского края погибла 83-летняя пенсионерка в результате пожара, причиной которого стала зажженная церковная свеча, оставленная без подсвечника. Об этом рассказали в региональном МЧС.
«В квартире специалисты обнаружили следы от горящей церковной свечи, которая стояла на столе без подсвечника. Предположительно она могла упасть на вещи внизу и привести к их возгоранию», — говорится в telegram-канале МЧС.
Там добавили, что пожарные получили сообщение о возгорании в двухэтажном доме в ночь на 3 апреля. У пенсионерки не было установленного автономного пожарного извещателя.