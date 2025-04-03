Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка погибла в пожаре из-за зажженной свечи перед иконами

В поселке Березовый Хабаровского края погибла 83-летняя пенсионерка в результате пожара, причиной которого стала зажженная церковная свеча, оставленная без подсвечника. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Свеча упала на вещи и вызвала пожар, заявили в МЧС.

В поселке Березовый Хабаровского края погибла 83-летняя пенсионерка в результате пожара, причиной которого стала зажженная церковная свеча, оставленная без подсвечника. Об этом рассказали в региональном МЧС.

«В квартире специалисты обнаружили следы от горящей церковной свечи, которая стояла на столе без подсвечника. Предположительно она могла упасть на вещи внизу и привести к их возгоранию», — говорится в telegram-канале МЧС.

Там добавили, что пожарные получили сообщение о возгорании в двухэтажном доме в ночь на 3 апреля. У пенсионерки не было установленного автономного пожарного извещателя.