За три месяца в Казахстане ликвидировали 69 нарколабораторий — МВД

Сообщалось, что в 2024 году КНБ РК ликвидировал 58 международных и региональных каналов поставки наркотиков, нейтрализовал деятельность 32 подпольных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления «синтетики». Стоимость изъятых наркотиков на «чёрном рынке» оценивается на сумму более 36 млрд тенге.