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За три месяца в Казахстане ликвидировали 69 нарколабораторий — МВД

По всему Казахстану за три месяца было ликвидировано 69 нарколабораторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Изъято свыше трёх тонн наркотических веществ, в том числе 250 кг синтетики, одна тонна 642 кг марихуаны, 238 кг гашиша, 322 грамма героина.

С начала года задержано 1425 лиц, из которых 76 женщин, 23 несовершеннолетних, девять иностранных граждан. Работа по выявлению и пресечению наркопреступности продолжается.

Данияр Мейрхан
заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД

Сообщалось, что в 2024 году КНБ РК ликвидировал 58 международных и региональных каналов поставки наркотиков, нейтрализовал деятельность 32 подпольных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления «синтетики». Стоимость изъятых наркотиков на «чёрном рынке» оценивается на сумму более 36 млрд тенге.