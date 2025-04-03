Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Угроза вызвана экономической политикой основных торговых партнеров, считает Трамп.
В США объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы дефицита торгового баланса. Соответствующее решение принял глава Белого дома Дональд Трамп.
«Дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — передает слова Трампа РБК. Он подчеркнул, что причина этой угрозы заключается в экономической политике ключевых торговых партнеров, что приводит к несоответствию в двусторонних отношениях и подавлению внутренних зарплат и потребления.
Введение чрезвычайного положения дает Трампу расширенные полномочия в сфере тарифов. В апреле он планирует ввести «зеркальные» пошлины до 50% на товары из десятков стран, что он назвал шагом к экономической независимости, передает «Ридус». В январе, Трамп также объявил режим ЧП в сфере энергетики, чтобы увеличить добычу и ослабить экологические ограничения.