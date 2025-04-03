Трамп объявил чрезвычайное положение в США

«Дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — передает слова Трампа РБК. Он подчеркнул, что причина этой угрозы заключается в экономической политике ключевых торговых партнеров, что приводит к несоответствию в двусторонних отношениях и подавлению внутренних зарплат и потребления.