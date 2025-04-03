Израильские ВВС уничтожили военный аэродром в сирийской Хаме

Сирийское телевидение сообщило, что по военному аэродрому в Хаме были нанесено более 15 раз. Он «почти полностью уничтожен», пишет Bloomberg. Удары пришлись по военным базам в Хаме и Хомсе. В районе Дамаска бомбардировке подверглись «оставшиеся объекты военной инфраструктуры», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.