Губернатор Иркутской области рассказал о последствиях крушения самолета ТУ-22М3

Крушение ТУ-22М3 оставило жителей населенных пунктов без света.
В Усольском районе Иркутской области продолжаются восстановительные работы на линиях электропередач после крушения военного самолета ТУ-22М3. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев, жалоб от местных жителей не поступало.
«В месте крушения самолета ТУ-22М3 в Усольском районе продолжается ремонт линий электропередач. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ожидается, что электричество будет восстановлено к 14:00. По словам Кобзева, следственные органы и специальные комиссии продолжают работу на месте происшествия для выяснения причин авиакатастрофы и оценки ущерба.
Напомним, что инцидент произошел сегодня ночью. Самолет ТУ-22М3 выполнял плановый полет, когда потерпел крушение. На борту находились четыре члена экипажа, которым удалось катапультироваться. Трое из них находятся под наблюдением военных медиков, один член экипажа погиб.