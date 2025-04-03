Губернатор Иркутской области рассказал о последствиях крушения самолета ТУ-22М3

«В месте крушения самолета ТУ-22М3 в Усольском районе продолжается ремонт линий электропередач. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света — только деревня Буреть», — написал глава региона в своем telegram-канале. Ожидается, что электричество будет восстановлено к 14:00. По словам Кобзева, следственные органы и специальные комиссии продолжают работу на месте происшествия для выяснения причин авиакатастрофы и оценки ущерба.