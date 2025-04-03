Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела о хищении у «Калашникова»

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — следует из судебного постановления.
Вместе с тем суд запретил Ледневу без разрешения следователя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, общаться с лицами, не являющимися его близкими родственниками или защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать любые средства связи и интернет. Осуществлять контроль за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением избранных судом запретов Ледневу поручено ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области.
Ранее сообщалось, что следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников». Так, в ноябре 2024 года по этому делу в СИЗО был отправлен технический директор подрядной организации «Интертехника», гендиректор «Ивановские ковши» Алексей Морохов. Главе подрядной организации при осуществлении ГОЗ концерном «Калашников» и соучредителю «Интертехники» предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, связанного с заведомым неисполнением договоров подряда, заключенных по госконтракту.
Морохову и Ледневу следствием вменяется причинение ущерба концерну «Калашников» на более чем 32 млн рублей. Основанием для обвинения фигурантов в мошенничестве стали показания свидетелей, допрошенных в ходе проверки и указавших на них как на лиц, совершивших преступление. Следствие установило, что вменяемое обоим фигурантам преступление носит спланированный характер, с привлечением заведомо неосведомленных лиц о его намерениях, оно было совершено с использованием бюджетных средств и затрагивает обороноспособность страны.
В чем обвиняются
Следствие считает, что с 11 октября 2023 по 13 ноября 2024 года Морохов и Леднев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» приобрели в КНР бракованные детали по цене заведомо ниже установленных договорами подряда, заключенными с концерном. По заказу «Калашникова» «Интертехникой» была осуществлена поставка более трети закупленных деталей в нарушение условий минимум двух договоров, а недобросовестный подрядчик концерна заведомо знал о несоответствии качества этих деталей техническим требованиям, следует из материалов дела. Похищенными у «Калашникова» денежными средствами учредители подрядной организации и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, говорится в материалах.
Сумма ущерба в рамках уголовного дела превысила 32 млн рублей. Санкция инкриминируемой фигурантам дела статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Арбитражный суд Удмуртской Республики зарегистрировал также иск концерна к «Интертехнике» с просьбой взыскать с организации штраф по договору подряда в размере более 5,3 млн рублей.
Леднев — российский дзюдоист в полутяжелой весовой категории, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, а также призер этапов Кубка мира, мастер спорта РФ международного класса. С 2000 года по 2012 год Леднев был членом национальной сборной России по дзюдо и самбо, а с 2005 года по 2012 год он проходил службу в МВД РФ и вышел в запас в звании старшего лейтенанта. Он также стал победителем шоу «Танцы со звездами» в 2010 году в паре с российской артисткой Анастасией Стоцкой.