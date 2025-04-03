Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела о хищении у «Калашникова»

Леднев — российский дзюдоист в полутяжелой весовой категории, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, а также призер этапов Кубка мира, мастер спорта РФ международного класса. С 2000 года по 2012 год Леднев был членом национальной сборной России по дзюдо и самбо, а с 2005 года по 2012 год он проходил службу в МВД РФ и вышел в запас в звании старшего лейтенанта. Он также стал победителем шоу «Танцы со звездами» в 2010 году в паре с российской артисткой Анастасией Стоцкой.