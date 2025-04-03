В Приморье надругались над могилами участников СВО

Неизвестные разгромили кладбище в селе Приморья.
В приморском селе Хороль произошел акт вандализма на местном кладбище, где были повреждены несколько могил участников СВО, сообщает пресс-служба УМВД РФ по данному региону. Сразу после сообщения о происшествии на место прибыла следственно-оперативная группа, которая констатировала умышленное повреждение могильных сооружений.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что надмогильные сооружения повреждены умышленно. Дознавателем ОМВД России по Хорольскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (повреждение или осквернение мест захоронения усопших). Назначены судебные экспертизы», — заявили в ведомстве, сообщает ТАСС.
Руководитель Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин также подтвердил факт десакрализации могил. «Памятники завалены не только участников СВО, но и гражданских,» — заявил он.
Инциденты с вандализмом и кражами на кладбищах не являются редкостью в России. Ранее в Нижневартовске также произошел случай исчезновения могильного ограждения, о чем сообщили в социальных сетях. В тот момент местные власти и службы ритуальных услуг подтвердили факт кражи, что подчеркивает серьезность проблемы сохранности мест захоронений и необходимость усиления мер безопасности на кладбищах.