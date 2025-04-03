В Приморье надругались над могилами участников СВО

Инциденты с вандализмом и кражами на кладбищах не являются редкостью в России. Ранее в Нижневартовске также произошел случай исчезновения могильного ограждения, о чем сообщили в социальных сетях. В тот момент местные власти и службы ритуальных услуг подтвердили факт кражи, что подчеркивает серьезность проблемы сохранности мест захоронений и необходимость усиления мер безопасности на кладбищах.