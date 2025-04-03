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В Усольском районе восстанавливают электричество в месте крушения ТУ-22М3

Деревня Буреть остается без электричества.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе продолжаются работы по восстановлению электричества после крушения самолета ТУ-22М3. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора Игоря Кобзева. В пятом часу утра свет появился в поселках Средний и Новомальтинск.

— Жалоб от населения, в связи с такой ситуацией, не поступало, спасибо за понимание, — написал Игорь Кобзев.

Без света остается деревня Буреть. Подачу энергоснабжения планируют восстановить к двум часам дня. А пока без электричества остается свыше 200 домов, в которых проживает 670 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ночью 3 апреля в Усольском районе разбился самолет ТУ-22М3. Четыре человека успели катапультироваться, но один погиб. За состоянием остальных следят медики.