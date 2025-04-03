В Усольском районе восстанавливают электричество в месте крушения ТУ-22М3

В Усольском районе продолжаются работы по восстановлению электричества после крушения самолета ТУ-22М3. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора Игоря Кобзева. В пятом часу утра свет появился в поселках Средний и Новомальтинск.