В Усольском районе восстанавливают электричество в месте крушения ТУ-22М3

В Усольском районе продолжаются работы по восстановлению электричества после крушения самолета ТУ-22М3. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора Игоря Кобзева. В пятом часу утра свет появился в поселках Средний и Новомальтинск.
— Жалоб от населения, в связи с такой ситуацией, не поступало, спасибо за понимание, — написал Игорь Кобзев.
Без света остается деревня Буреть. Подачу энергоснабжения планируют восстановить к двум часам дня. А пока без электричества остается свыше 200 домов, в которых проживает 670 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ночью 3 апреля в Усольском районе разбился самолет ТУ-22М3. Четыре человека успели катапультироваться, но один погиб. За состоянием остальных следят медики.