Потомок украинских медведей убил европейца

Согласно первым результатам исследования, проведенного Государственной службой охраны природы Словакии, нападение на мужчину осуществил именно бурый медведь. Инцидент произошел в лесу, на расстоянии около километра от границы города. Это четвертый подобный случай агрессии медведей против людей за последние несколько лет, включая два происшествия в 2024 году и одно в 2021 году.