Потомок украинских медведей убил европейца

В Словакии четвертый раз медведь растерзал мужчину.
В Словакии зафиксировано нападение на человека бурого медведя, происходящего от особей, завезенных из Украины в 1990-е годы для восполнения численности местных популяций. По данным издания The Slovak Spectator, останки погибшего были обнаружены вечером 30 марта в окрестностях города Детва.
«Поздно вечером в воскресенье мужчина с тяжелыми травмами был найден мертвым в лесу недалеко от города Детва в центральной Словакии. По данным Государственной охраны природы (?OP), предварительные данные указывают на то, что он стал жертвой нападения бурого медведя», — сообщает The Slovak Speactor.
Согласно первым результатам исследования, проведенного Государственной службой охраны природы Словакии, нападение на мужчину осуществил именно бурый медведь. Инцидент произошел в лесу, на расстоянии около километра от границы города. Это четвертый подобный случай агрессии медведей против людей за последние несколько лет, включая два происшествия в 2024 году и одно в 2021 году.
Напомним, что в начале XX века популяция бурых медведей в Словакии была исчерпана. В 1990-х для восстановления численности на территорию были завезены несколько особей из Украины. Эти животные успешно адаптировались и размножились, однако со временем стали представлять серьезную опасность для людей.